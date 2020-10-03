У Кам’янка-Бузькому районі під колесами авто загинув пішохід

У п’ятницю ввечері, 2 жовтня, біля села Чистині Кам’янка-Бузького району сталась аварія, у якій загинув пішохід. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Попередньо встановлено, що ДТП виникла орієнтовно о 20:10 год. на трасі Львів – Луцьк. Водій автомобіля «Фольксваген Поло», 35-річний мешканець Сокальщини, збив пішохода.

Постраждалим виявився 41-річний місцевий мешканець. Він переходив дорогу і в момент зіткнення перебував на смузі руху автомобіля. Від отриманих травм чоловік помер у лікарні.

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Наразі всі деталі аварії встановлюються.