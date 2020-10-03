Окупанти на Донбасі порушують режим «тиші»

Протягом минулої доби, 2 жовтня, бойовики чотири рази порушили режим всеосяжного припинення вогню на Донбасі. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі Операції об’єднаних сил.

Так, 2 жовтня у районах відповідальності українських військових було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.

Окупанти двічі відкривали вогонь із гранатометів різних систем неподалік Авдіївки. Окрім того, двічі впродовж доби ворог застосував стрілецьку зброю поблизу Водяного. Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було.

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«Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою підрозділами Об’єднаних сил. Українські захисники неухильно дотримуються домовленостей, що вступили в дію 27 липня 2020 року (режим «всеосяжного припинення вогню», – ред.)», – кажуть у штабі ООС.

Від початку доби 3 жовтня неприцільними пострілами противник провокував наших воїнів поблизу Мар’їнки. На цій ділянці зафіксовано два постріли з ручного протитанкового гранатомета та три черги зі стрілецької зброї. Українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали.

В інших районах уздовж лінії зіткнення спостерігається тиша.

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