Через вибух газу у Львові чоловік отримав опіки 50% тіла

У квартирі на вул. Кульчицької, 14 стався вибух газу. Чоловік, що перебував у помешканні, отримав опіки 50% тіла. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Інцидент трапився у суботу, 3 жовтня, орієнтовно о 16:48 год. у квартирі на вул. Кульчицької, 14, що в Залізничному районі Львова. У помешканні на другому поверсі через витік газу стався вибух і пожежа.

Внаслідок вибуху постраждав 23-річний хлопець, який знаходився в квартирі. Він отримав опіки близько 50% тіла. Потерпілого госпіталізували.

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Через вибух у квартирі повибивало вікна і двері, також загорілись речі домашнього вжитку. Втім рятувальники оперативно загасили полум’я.

Як повідомляє пресслужба мерії, тріщин у самому будинку внаслідок вибуху не виявили.

«Особливих пошкоджень нема, тріщин теж. На місці зараз працюють наші комунальники та правоохоронці. Пошкоджень в інших квартирах цього будинку не виявлено», – розповіла голова Залізничної райадміністрації Ірина Джурик.

Наразі причини вибуху та всі деталі події встановлюються.

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Фото: ДСНС, ЛМР