Через фейкове замінування з Добротвірської ТЕС евакуювали 160 працівників

У п’ятницю, 2 жовтня, анонім завив про замінування всіх електростанцій в Україні. На Львівщині правоохоронці перевіряли Добротвірську ТЕС, втім жодних вибухонебезпечних предметів не виявили. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Про замінування всіх електростанцій в Україні анонім повідомив з мобільного телефону на лінію «102» у Запоріжжі.

На Львівщині правоохоронці та надзвичайники перевіряли територію на Добротвірській ТЕС, для цього зі станції довелось евакуйовувати близько 160 працівників.

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Роботи на об’єкті тривали три години, жодних вибухонебезпечних предметів виявлено не було.

Наразі поліцейські встановлюють особу, яка надала неправдиве повідомлення про замінування.

Зазначимо, що згідно з Кримінальним кодексом України надане завідомо неправдиве повідомлення про замінування об’єкта передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 6 років.

Нагадаємо, наприкінці 2019 року уряд ініціював посилення відповідальності за фейкові замінування об’єктів.

Тим часом в Офісі генпрокурора заявили, що за вісім місяців 2020 року в Україні відкрили 636 кримінальних проваджень через неправдиві замінування.

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