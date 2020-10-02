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У Великому Любіні мікроавтобус збив 10-річну дівчину

Вероніка Рой

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У четвер, 1 жовтня, у селищі Великий Любінь мікроавтобус збив 10-річну дівчинку. Дитина отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована до лікарні. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

ДТП сталася 1 жовтня близько 19.00 у селищі Великий Любінь Городоцького району. 35-річний житель міста Біла Церква, керуючи мікроавтобусом «Рено Трафік», скоїв наїзд на 10-річну школярк. У результаті наїзду дівчинка отримала тілесні ушкодження та була доставлена у лікарню.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч1. ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

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