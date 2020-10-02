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SkuUp планує відкрити авіарейси зі Львова до Амстердаму

Вероніка Рой

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Авіакомпанія SkyUp Airlines планує відкрити регулярні рейси зі Львова в  Амстердам (Нідерланди). Про це йдеться на сайті Державіаслужби.

 

28 вересня Державіаслужба провела чергове засідання комісії з розгляду питань щодо прав на експлуатацію повітряних ліній. Під час засідання було прийнято рішення надати SkyUp Airlines право на експлуатацію повітряних ліній Львів-Амстердам і Одеса-Амстердам.

Планується, що рейси Львів – Амстердам виконуватиметься двічі на тиждень.

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Детальніше про те, куди зараз можна полетіти зі Львова, читайте за цим посиланням.

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