Президент США з дружиною захворіли на COVID-19

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що він і його дружина Меланія захворіли на коронавірусну хворобу COVID-19. Про це Трамп написав у Twitter, передає УП.

«Сьогодні вночі, @FLOTUS (нікнейм Меланії у Twitter – ред.) І я дали позитивний результат на COVID-19. Ми негайно приступимо до карантину і процесу відновлення. Ми подолаємо це разом!», – написав Трамп.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! Реклама партнерів — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

За декілька годин до цього повідомлення Трамп написав, що у його помічниці Хоуп Хікс тест теж показав коронавірус.

«ABC News» із посиланням на джерела пише, що у Хікс є симптоми хвороби, в середу вона отримала позитивний результат. До цього вона супроводжувала президента США в поїздках, включаючи дебати з кандидатом від демократів Джо Байденом.

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