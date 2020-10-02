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Фізична активність допоможе врятуватися від депресії у старості, – дослідження

Вероніка Рой

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Група португальських вчених з’ясувала, що фізична активність щонайменше раз на тиждень протягом життя може захистити європейців від депресивних симптомів у похилому віці. Своє дослідження вони опублікували у журналі Scientific Reports, передає Громадське.

 

Для цього науковці вивчили дані про більш як 32 тисяч європейців старше 50 років з 14 європейських країн, включаючи Німеччину, Австрію, Польщу, Португалію, Словенію та Естонію.

Всі учасники щорічно з 2011 року надавали інформацію про своє здоров’я, щоденні звички, а також детально розповідали про свою фізичну активність. Останній показник умовно розділили на середню активність (прогулянка, прибирання або садівництво) й енергійну (заняття спортом або біг). Також вчені збирали дані про наявність в учасників депресивних симптомів.

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Дослідники порівняли депресивні симптоми і їхній зв’язок з фізичною активністю у 2011 і 2015 роках, а також розглянули, як активність у 2011 році передбачає розвиток симптомів у 2015-му.

Виявилося, що фізична активність (як середня, так і енергійна) мінімум раз на тиждень негативно корелює з наявністю депресивних симптомів і в чоловіків, і в жінок. Іншими словами, в активних людей симптоми депресії були рідко.

Більш того, в учасників, активність яких була хоча б мінімальною у 2011 році (знову ж, хоча б раз на тиждень), депресивні симптоми у 2015-му також зустрічалися рідше.

Автори зробили висновок, що фізична активність може слугувати профілактикою депресивних симптомів і депресії, так і ефективним методом позбавлення від них. Водночас сама фізична активність може бути мінімальною — і вона в будь-якому випадку виявляється сприятливою.

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