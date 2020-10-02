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13-й Екуменічний соціальний тиждень відбудеться онлайн: програма

Ольга Денисяка

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7 жовтня розпочнеться Міжнародний суспільний Форум «13-й Екуменічний соціальний тиждень». Впродовж чотирьох днів представники релігійних інституцій та Церков різних конфесій,  , молодіжних організацій, освітніх закладів та громадські активісти дискутуватимуть про екологію. Форум триватиме до 10 жовтня включно. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Особливістю цьогорічного Екуменічного соціального тижня є те, що всі події відбуватимуться на платформі Zoom. Також пряма трансляція буде доступна у Facebook та YouTube. Тому долучитися в реальному часі та поставити питання спікерам можна буде з будь-якої точки світу.

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Серед учасників: Кардинал Пітер Тарксон, префект Дикастерії служіння цілісному людському розвиткові, д-р Джон Хрисавгіс, радник Вселенського Патріарха з екологічних питань, д-р Юрген Мольтман, всесвітньо відомий екобогослов, д-р Володимир Шеремета, голова Бюро з питань екології УГКЦ, д-р Світлана Романко, виконавча директорка міжнародної організації 350.org у регіоні країн CЄКЦА, д-р Зіновій Свереда, віцепрезидент Української кооперативної федерації «Економіка і Екологія  – спільно до сталого розвитку», Ірина Миронова, голова Громадської організації «Нуль відходів Львів», Андрій Зінченко, голова муніципального енергетичного кооперативу «Сонячне Місто» (Славутич), експерт з питань зеленої енергії та інші громадські діячі, журналісти і богослови.

У програмі: відкриті дискусії, семінари та круглі столи про «зелену» урбаністику, біорізноманіття, клімат, екожурналістику, роль Церкви і громади в збереженні довкілля, ековідповідальний бізнес та екосоціальну роботу. На завершення Форуму відбудеться презентація книги для дітей на тему екології та екологічні поетичні читання. Загалом, заплановано близько двадцяти заходів, у яких візьмуть участь понад  80 спікерів.

Програму Форуму можна переглянути за цим посиланням.

Щоб отримати лінк на заходи, необхідно зареєструватись до 12:00 год. 6 жовтня за посиланням.

Нагадаємо, що Міжнародний суспільний Форум «Екуменічний соціальний тиждень»  – це проєкт, в межах якого відбуваються заходи різного формату – академічні, культурно-мистецькі, просвітницькі та практичні. Вже 13 років поспіль міжнародний форум гуртує людей зі всієї України та світу.

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