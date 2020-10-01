Під час пожежі у Бориславі надзвичайники врятували чоловіка

У середу, 30 вересня, у місті Борислав виникла пожежа у квартирі багатоповерхівки, під час якої надзвичайники врятували чоловіка. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

30 вересня о 11:41 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в м. Борислав на вул. Володимира Великого, 173 на сьомому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку в одній з квартир.

Пожежу локалізовано о 12:04 та повністю ліквідовано о 12:07. Вогнем знищено побутове сміття. Також вогнеборці врятували власника.

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До ліквідації займання залучалось 2 одиниці спецтехніки та 5 рятувальників.

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