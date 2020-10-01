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Навальний впевнений, що за його отруєнням стоїть Путін

Соломія Головіна

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Російський опозиціонер Олексій Навальний вважає, що до його отруєння «Новічком» причетний особисто президент Росії Володимир Путін. Про це він заявив в інтерв’ю Der Spiegel, передає Громадське.

 

«Я стверджую, що за цим злочином стояв Путін, і в мене немає інших версій події», – заявив він.

Опозиціонер також наголосив, що після курсу лікування в Німеччині повернеться в Росію. Навальний додав, що його робота зараз – «залишатися хлопцем, який не боїться. І я не боюся!».

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Опозиціонеру стало погано вранці 20 серпня, коли він летів із Томська до Москви. Літак екстрено посадили в Омську, політика госпіталізували. Він впав у кому. Доклавши зусиль, німецьким лікарям вдалося забрати Навального і вивезти його на лікування до клініки «Шаріте». 7 вересня в Навального покращився стан здоров’я. Його вивели з медичної коми, в якій він був 18 днів.

Німецькі експерти 2 вересня виявили в організмі російського опозиціонера Навального отруту з групи «Новічок». 14 вересня це підтвердили лабораторії у Франції та Швеції. Саме речовиною з цієї групи російське ГРУ намагалося вбити колишнього розвідника РФ Сергія Скрипаля у Великій Британії.

Росія всіляко заперечує причетність до отруєння Навального та обурюється тим, що Берлін відмовляється передати результати свого розслідування, хоча про це Москва просить ще з кінця серпня.

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