Мешканець Яворівщини облаштував у себе вдома нарколабораторію

У Яворівському районі 35-річний чоловік облаштував у себе вдома нарколабораторію, у якій виготовлявся «амфетамін». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Нацполіції Львівщини.

35-річного мешканця одного із сіл Яворівського району, який організував у себе вдома лабораторію з виготовлення наркотиків, викрили правоохоронці.

Під час санкціонованого обшуку вилучили та скерували на експертне дослідження хімічні препарати та реактиви, обладнання, електронні ваги, записи з переліком хімічних процесів, необхідних для виготовлення наркотичних речовин, а також готову «продукцію» – амфетамін.

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Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.311 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів) Кримінального кодексу України та ч.1 ст.313 (Викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем та інші незаконні дії з таким обладнанням) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання, що загрожує підозрюваному – позбавлення волі на термін до восьми років із конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.

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Фото: Нацполіція