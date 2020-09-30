Уряд переніс три робочих дні у 2021 році

Кабінет міністрів у середу, 30 вересня, на засіданні затвердив перенесення робочих днів у 2021 для раціонального використання робочого часу та створення сприятливих умов для святкування Різдва, Дня незалежності та Дня захисника України. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан.

«На сьогоднішньому засіданні Кабмін також ухвалив проєкт розпорядження «Про перенесення робочих днів у 2021 році», – написав Мокан.

Уряд пропонує я керівникам установ та організацій (крім органів Пенсійного фонду, АТ «Укрпошта», Державної казначейської служби та банківських установ) для працівників, яким установлено 5-денний робочий тиждень із 2 вихідними днями в суботу та неділю, перенести у 2021-му році робочі дні з:

Реклама партнерів

п’ятниці 8 січня на суботу 16 січня;

понеділка 23 серпня на суботу 28 серпня;

п’ятниці 15 жовтня на суботу 23 жовтня.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.