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Уряд переніс три робочих дні у 2021 році

Вероніка Рой

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Кабінет міністрів у середу, 30 вересня, на засіданні затвердив перенесення робочих днів у 2021 для раціонального використання робочого часу та створення сприятливих умов для святкування Різдва, Дня незалежності та Дня захисника України. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан.

 

«На сьогоднішньому засіданні Кабмін також ухвалив проєкт розпорядження «Про перенесення робочих днів у 2021 році»,  – написав Мокан.

Уряд пропонує я керівникам установ та організацій (крім органів Пенсійного фонду, АТ «Укрпошта», Державної казначейської служби та банківських установ) для працівників, яким установлено 5-денний робочий тиждень із 2 вихідними днями в суботу та неділю, перенести у 2021-му році робочі дні з:

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  • п’ятниці 8 січня на суботу 16 січня;
  • понеділка 23 серпня на суботу 28 серпня;
  • п’ятниці 15 жовтня на суботу 23 жовтня.

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