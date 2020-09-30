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У Львові стартує Форум електронного врядування «451°Е»

Ольга Денисяка

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Форум електронного врядування «451°Е» протягом останніх 5 років став майданчиком, де щороку обговорюються успішні проекти у сфері електронного врядування в Україні та світі. Цьогоріч захід  відбудеться 2 жовтня, проте з певними карантинними обмеженнями. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Локація має достатню площу, аби забезпечити фізичну дистанцію між учасниками. Серед всіх присутніх буде проводитись температурний скринінг під час реєстрації, обов’язковим є дотримання маскового режиму, а на території заходу передбачено засоби для дезінфекції рук. Реєстрація на захід триває.

Так, 2 жовтня у трамвайному депо «Lem Station» (м. Львів, вул. Д. Вітовського, 57) учасники обговорюватимуть центральну тему VI форуму «451°Е»: запровадження інновацій в турбулентні часи — Час (для) змін.

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«Чому обрали таку тему? Пандемія 2020 року поставила перед кожним серйозні виклики та внесла значні зміни у буденне та професійне життя. Запровадження карантину змусило всіх призвичаюватись до нових обставин, опановувати нові практики. Тепер те, що ще донедавна було просто сучасними онлайн-практиками, уже зараз стало буквально життєво необхідним. Тому кожен особисто повинен визначитись для чого все-таки час: змінювати чи приймати зміни?», – розповідають організатори форуму.

В умовах карантинних обмежень, організатори змінили формат заходу та поєднають онлайн та офлайн активності.

Впродовж цього тижня планується проведення онлайн-інтерв’ю та публікація заздалегідь записаних відеоінтерв’ю із відомими персонами у сфері електронного урядування, smart city та інформаційних технологій.

У програмі офлайн частини заходу заплановано обговорення практичних кейсів цифрових застосунків, виступ представників IT-компаній, а також відбудеться презентація демоверсії оновленого «Порталу Мешканця».

До участі Форумі «451°Е» запрошуються представники муніципалітетів українських міст, громадські активісти, розробники програмного забезпечення, ІТ-спеціалісти, активні мешканці та журналісти.

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