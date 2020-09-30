Облрада дозволила продати без аукціону дві вілли, де працює готель «Замок Лева»

Львівська обласна рада 29 вересня внесла зміни у перелік об’єктів спільної власності, що підлягають приватизації способом викупу. Зокрема, запропоновано продати об’єкт, який розташовується на вул. Глінки, 7, 9, у цих двох віллах нині працює готельно-ресторанний комплекс «Замок Лева». Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Загалом у перелік приватизації способом викупу включено 4 об’єкти: два з них розташовані у смт. Підкамінь Бродівського району (колишнє підсобне господарство психоневрологічного інтернату), два інших – на вул. Городоцькій, 2, а також на вул. М. Глінки, 7, 9.

«Орендарі, отримавши всі необхідні погодження, здійснили невід’ємні поліпшення, які перевищують 25% вартості по всіх об’єктах. Відповідно такі орендарі мають право на викуп зазначених об’єктів», – пояснив начальник управління майном спільної власності Львівської облради Віктор Кусий.

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Він також додав, що після включення цих об’єктів у перелік приватизації шляхом викупу проведуть нову оцінку, враховуючи всі поліпшення здійснені орендарями. «Відповідно від цієї нової оцінки буде віднята сума поліпшень і це майно буде продане орендарям», – зазначив Віктор Кусий.

Готель «Замок Лева» був відкритий у цих історичних будівлях на вулиці Глінки ще у 1991 році. Будинок № 7 був споруджений за проєктом Артура Шлеєна у 1903 – 1909 роках у романтичному стилі для видавця і власника книжкового магазину Александра Маццукато. У 1939 – 1941 роках тут мешкав тодішній перший секретар Компартії України Микита Хрущов. За незалежної України тут діє готель «Замок Лева».

За даними Youcontrol, кінцевим бенефіціарним власником ТзОВ «Замок Лева», яке орендує вілли на вулиці Глінки, є львівський бізнесмен Назар Керницький.

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