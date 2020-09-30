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Мешканку Старосамбірщини з двома дітьми знайшли застреленими на території бази відпочинку

Соломія Головіна

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На території відпочинкового комплексу у  Львівській області  виявили тіла 36-річної жінки та двох її доньок віком 5 та 9 років з вогнепальними пораненнями. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Як попередньо встановили правоохоронці, 29 вересня близько 22:30 год. мешканка одного з сіл Старосамбірського району, котра жила у садибі, здійснила два постріли з мисливської рушниці у своїх доньок, які від отриманих поранень померли на місці події. Після цього жінка вчинила самогубство, вистреливши у себе з тієї ж рушниці.

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Зброю поліцейські вилучили та скерували на експертне дослідження.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції за процесуального керівництва Самбірської місцевої прокуратури відкрили кримінальні провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) ККУ з приміткою «самогубство» та п.1 , п.2 ч.2 ст.115 (умисне вбивство) ККУ. Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

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