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Львів’ян попереджають про сильний туман

Ольга Денисяка

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Ввечері 30 вересня та вночі 1 жовтня по місту Львову очікується туман, видимістю 200 – 500 м. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

На території Львівської області ввечері 30 вересня та вночі 1 жовтня також очікується туман, видимістю 200 – 500 м. Вранці та вдень 1 жовтня – місцями значні дощі.

У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, повідомляйте на «Гарячу лінію міста» за коротким номером 1580.

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