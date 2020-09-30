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Луценко зізнався, що хворіє на рак

Ольга Денисяка

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Колишній генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що має онкологічне захворювання: наразі закінчився хірургічний етап хвороби, попереду хіміотерапія. Про це сам Луценко написав на власній сторінці у Facebook, передає Львівський портал.

 

 

«Сьогодні, в день Віри, Надії, Любові, закінчився хірургічний етап моєї онкохвороби. Дякую українським та німецьким лікарям. Позаду і 8-годинна операція, і дні болю. Попереду – хіміотерапія», – зазначив він.

Луценко також зауважив, що залишається у політиці.

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Довідково: Луценко народився 14 грудня 1964 року у м. Рівне. Очолював Генпрокуратуру з травня 2016-го по серпень 2019 року. Був також міністром внутрішніх справ та народним депутатом України IV, VI та VIII скликань.

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