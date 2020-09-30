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Фокіна звільнили з української делегації в ТКГ

Ольга Денисяка

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Вітольда Фокіна звільнили з посади першого заступника глави української делегації в Тристоронній контактній групі щодо врегулювання миру на Донбасі. Про це повідомив Офіс президента, передає Львівський портал.

 

В ОП заявили, що Фокін несправедливо оцінював тимчасову окупацію Криму, Севастополя та окремих районів Донецької і Луганської областей України.

«Президент Володимир Зеленський підписав указ щодо питань делегації України для участі в Тристоронній контактній групі. Цим документом Вітольд Фокін виведений зі складу делегації України в ТКГ та увільнений від виконання обов’язків першого заступника глави делегації», – йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, напередодні Вітольд Фокін заявив, що поки не бачить доказів того, що на Донбасі ведеться війна між Україною та Росією.

Зазначимо, що в одному з інтерв’ю Фокін заявив, що виступає за надання особливого статусу всій території Донецької та Луганської областей, а не тільки їх окупованій частині. Також він заявив, що з обидвох сторін було скоєно багато злочинів і виступає за повну амністію.

А ще заявив, що готовий їхати на окуповану частину Донбасу для переговорів, якщо таке доручення дадуть президент чи парламент.

Хто такий Фокін?

18 серпня президент Володимир Зеленський увів до складу делегації України в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі колишнього прем’єр-міністра Вітольда Фокіна. Він став першим заступником глави делегації  – Леоніда Кравчука.

А нещодавно його онучка – співачка і модель Маша Фокіна – заявила, що це вона познайомила свого дідуся з головою ОП Андрієм Єрмаком, який і запропонував Фокіну посаду в ТКГ. А от сам політик не може пригадати, коли познайомився з Єрмаком.

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