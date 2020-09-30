Ексголову села у Буському районі підозрюють у земельних оборудках

На Львівщині правоохоронці повідомили про підозру колишньому сільському голові у зловживанні службовим становищем, а також фальсифікації документів на земельні ділянки, в результаті чого з державної власності вони переходили у приватні руки. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Як встановили слідчі Буського відділення поліції за процесуального керівництва Радехівської місцевої прокуратури, 58-річний мешканець одного з сіл Буського району, перебуваючи на посаді сільського голови, видавав сфальсифіковані державні акти на земельні ділянки, на підставі яких вони перейшли з державної власності до приватної.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що підозрюваний, перебуваючи на посаді сільського голови, на підставі підробленого рішення сільської ради, склав та видав двом мешканцям села сфальсифіковані державні акти на право приватної власності на дві земельні ділянки для будівництва, обслуговування житлових будинків та ведення особистого підсобного господарства. Відповідно, вказані ділянки перейшли у приватну власність.

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Слідчі територіального підрозділу поліції повідомили зловмиснику про підозру в скоєнні злочинів, передбачених ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для себе чи іншої особи, використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам) та ч.1 ст.366 (службове підроблення) ККУ.

За це загрожує позбавлення волі до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років.

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