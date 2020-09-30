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Депутати вирішили продати два приміщення Львівської обласної клінічної лікарні

Соломія Головіна

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Львівська обласна рада продасть з аукціону приміщення, які розташовуються на території Львівської обласної клінічної лікарні. Мова йде про оранжерею на вулиці Некрасова, 6  та центральний рентген радіо-фізкабінет на вулиці Чернігівська, 7. Відповідне рішення депутати ухвалили під час сесійного засідання 29 вересня, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Загальна площа обох об’єктів становить майже 640 кв м: оранжерея на вулиці Некрасова, 6 – 249,9 кв м, центральний рентген радіо-фізкабінет на вулиці Чернігівська, 7 – 389,4 кв м.

Як розповів начальник управління майном спільної власності Львівської облради Віктор Кусий, стартова ціна для продажу цих об’єктів з аукціону становитиме 1,5 млн за кожний.

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«Стратегія продажу об’єктів, що розташовуються на території закладів охорони здоров’я, полягає в тому, що аукціонна комісія декларує норму щодо цільового призначення об’єкта – виключно сфера охорони здоров’я», – наголосив посадовець.

Депутатка облради Парасковії Дворянин обурилася, зазначивши, що обласну лікарню просто роздирають по шматках. А Інна Свистун своєю чергою додала, що, відповідно до закону, термін, протягом якого покупець повинен дотримуватися цільового призначення, яке вказане при продажі, становить 5 років.

«Якщо об’єкт соціально-культурного призначення не використовується понад 3 роки, то в органу приватизації нема жодних зобов’язань зберігати цільове призначення. Ці об’єкти не використовуються, думаю, більше 10 років…», – відповів на закиди Віктор Кусий.

Підсумовуючи обговорення депутатів, голова облради Олександр Ганущин  наголосив, що нема іншого шляху наповнення бюджету розвитку, окрім продажу майна, яке не використовується відповідними установами.

«Особисто я очікую надходження від цих двох об’єктів у розмірі 10 млн грн», – зазначив він.

Отож, за відповідний проєкт рішення проголосувало 47 депутатів облради, проти – 1, утрималось – 0, не голосувало – 13.

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