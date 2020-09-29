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ВООЗ оголосила про створення нових ефективних експрес-тестів

Ольга Денисяка

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Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила про створення нового ефективного експрес-тесту, який може визначити наявність COVID-19.  Про це повідомив генеральний директор  ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, передає УП.

 

Тест нового типу зможе виявити коронавірусну інфекцію протягом 15-30 хвилин. А його вартість наразі оцінюють у 5 доларів за один екземпляр.

Крім того, такий експрес-тест потребує складного лаболаторного обладання. 

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За даними ВООЗ, протягом шести місцяв буде закуплено 120 млн нових експрес-тестів, які будуть доступними для країн з низьким і середнім рівнем доходів.  

«Це дозволить розширити тестування, особливо у важкодоступних районах, де немає лабораторій або достатньо підготовлених медичних працівників для проведення тестів полімеразної ланцюгової реакції», – зауважив очільик ВООЗ.

Нагадаємо, у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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