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У Брюховицькому лісі знайшли дідуся, який зник два тижні тому

Ольга Денисяка

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Зранку 29 вересня у Брюховицькому лісі поліцейські помітили дідуся, який лежав і не міг рухатись. Згодом правоохоронці з’ясували, що рідні розшукують 70-річного чоловіка ще з 14 вересня. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

 

Патрульні розповідають, що помітили, як чоловік лежав у кущах та зовсім не міг рухатись. Відтак інспектори негайно викликали швидку.

«Правоохоронці миттю підбігли до 70-річного львів’янина і викликали йому швидку, адже чоловік поскаржився, що його не слухаються ноги та болять, тому він не може підвестися. Він дуже змерз і був голодний», – йдеться в повідомленні.

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Інспектори з’ясували, що чоловіка шукають рідні з 14 вересня. Вони сповістили родичів та Шевченківський відділ поліції. Чоловіка шпиталізували до лікарні швидкої допомоги.

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Фото: патрульна поліція

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