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У боротьбі з безсонням допоможе важка ковдра, – дослідження

Соломія Головіна

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Шведські науковці виявили, що важкі ковдри допомагають боротися з безсонням. У людей, які сплять під ковдрою вагою у 6-8 кг, покращується якість сну й вони відчувають меншу сонливість вдень. Про це йдеться у дослідженні опублікованому в Journal of Clinical Medicine Sleep, передає Громадське.

 

У дослідженні взяли участь 120 дорослих (68% жінок, 32% чоловіків), яким раніше діагностували клінічне безсоння та супутні психічні розлади: депресію, біполярний розлад, синдром дефіциту уваги й гіперактивність та тривожність. Учасникам було приблизно 40 років.

Експеримент відбувався у два етапи. Під час першого їх випадковим чином розділили на дві групи: одна частина чотири тижні спала з ковдрою у 8 кг, для 10 людей цієї ваги виявилося занадто і вони отримали 6-кілограмову ковдру. Інша група спала з легкою ковдрою у 1,5 кг.

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Вплив нової ковдри на сон оцінювали за допомогою Індексу тяжкості сну та актиграфією. За чотири тижні майже у 60% учасників із важкими ковдрами зменшилося безсоння, натомість в іншій групі безсоння зменшилося лише у 5,4%.

Другий етап тривав рік. Усі учасники могли обрати, під якою ковдрою вони будуть спати. Їм пропонували чотири на вибір: 6 і 8 кг та 6,5 і 7 кг. Вчені кажуть, що більшість людей обирали важчу ковдру, лише один учасник припинив експеримент через відчуття тривоги.

В учасників, які тільки після першого етапу почали спати під важкими ковдрами, теж зменшився рівень безсоння. Через 12 місяців про покращення сну повідомили 92% людей, які спали під важкими ковдрами. Крім безсоння, у людей зменшилися симптоми психічних розладів, вони повідомляли про меншу сонливість удень.

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