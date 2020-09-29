Судитимуть львів’янина, який привласнив у Києві квартиру за 10 млн

У Києві судитимуть львів’янина, який підозрюється у підробленні документів та привласненні квартири у центрі столиці. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури.

У повідомленні йдеться, що до суду скеровано обвинувальний акт відносно мешканця міста Львів за фактом шахрайського заволодіння квартирою на вул. Пушкінській у Шевченківському районі міста Києва вартістю понад 10 млн гривень.

Правоохоронцям вдалось встановити, що чоловік у 2018 році на підставі підробленого договору купівлі-продажу зареєстрував за собою право власності на квартиру померлої особи та у подальшому відчужив її на користь третіх осіб, чим завдав шкоду територіальній громаді міста Києва, яка має право на визнання спадщини відумерлою.

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Для виконання можливого покарання у вигляді конфіскації під час досудового розслідування на усе встановлене майно підозрюваного накладено арешт. За вчинене підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Крім того, з метою повернення незаконно відчуженого майна прокуратурою пред’явлено позов про скасування державної реєстрації речових прав, визнання спадщини відумерлою та витребування привласненої квартири у власність територіальної громади міста Києва в особі Київської міської ради.