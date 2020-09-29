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На Сихові п’яний дебошир побив поліцейського

Наталя Дуляба

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На дитячому майданчику на вул. Гната Хоткевича компанія розпивала алкогольні напої. Коли до них підійшли правоохоронці, один із чоловіків напав на поліцейського. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

В суботу вранці, 26 вересня, правоохоронцям поскаржились на невідомих, які на дитячому майданчику на вул. Гната Хоткевича розпивали алкоголь та агресивно поводились.

На місце прибув екіпаж патрульної поліції. Правоохоронці попередили компанію про неприпустимість розпивання алкогольних напоїв у громадському місці.

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Втім порушники продовжували поводитися зухвало та агресивно, нецензурно висловлювалися, не виконували законних вимог працівників поліції. Один із них навіть вдарив ногою правоохоронця. У подальшому медики діагностували у патрульного «травматичний звих плечової кістки».

Встановлено, що на поліцейського напав 31-річний львів’янин, місцевий мешканець. За цим фактом вже відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.345 (умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу чи його близьким родичам побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків) ККУ.

Санкція статті передбачає покарання – обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Дебоширу вже повідомили про підозру. Наразі триває досудове розслідування.

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