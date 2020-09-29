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На Львівщині оголосили штормове попередження

Ольга Денисяка

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Мешканців Львівської області попереджають про погіршення погодних умов у середу, 30 вересня. Про це Львівському порталу повідомили у головному управлінні ДСНС Львівщини.

 

Так,  синоптики обіцяють значні дощі, а на півдні області – сильні зливи.  Місцями пориви північно-західного вітру 15 – 20 м/с, грози.

По місту Львову 30 вересня значний дощ, пориви північно-західного  вітру 15 – 20 м/с та гроза.

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Вдень температура повітря становитиме – від 12 до 14 градусів. Вночі стовпчики термометра опустяться до +10 градусів.

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