У двох районах Львова 29 жовтня не буде води: перелік вулиць

У вівторок, 29 вересня, 86 вулиць Львова у Шевченківському та Франківському районах Львова залишаться без водопостачання. Про це інформує Львівводоканал.
Завтра продовжуватимуть роботи з реконструкції дороги на вулиці Т. Шевченка. Відтак з 09:00 до 20:00 години буде припинено водопостачання в Залізничний та Франківський райони міста. Без будуть такі вулиці:
- Ангеловича – Всі будинки
- Антоновича (парна сторона від №4 до №48, непарна сторона від №7 до №37)
- Архітекторська – Всі будинки
- Бібліотечна – Всі будинки
- Бортнянського – Всі будинки
- Бр.Міхновських – Всі будинки
- Васильківського – Всі будинки
- Вернигори – Всі будинки
- Війтовича – Всі будинки
- Героїв УПА – Всі будинки
- Глибока – Всі будинки
- Головацького – Всі будинки
- Голубовича – Всі будинки
- Городоцька (парна сторона від №44 до №110, непарна сторона від №85 до №151)
- Горської – Всі будинки
- Гуні – Всі будинки
- Гушалевича – Всі будинки
- Декарта – Всі будинки
- Єрошенка – Всі будинки
- Єфремова – Всі будинки
- Залізнична – Всі будинки
- Затишна – Всі будинки
- Золота – Всі будинки
- Карпінського – Всі будинки
- Кв.Основ’яненка – Всі будинки
- Кирилівська – Всі будинки
- Клепарівська – Всі будинки
- Комарова – Всі будинки
- Кооперативна – Всі будинки
- Коротка – Всі будинки
- Кучера – Всі будинки
- Луцького – Всі будинки
- М.Вовчка – Всі будинки
- Магазинова – Всі будинкиМатейка – Всі будинкиМельника – Всі будинки
- Меретина – Всі будинки
- Моринецька – Всі будинки
- Морозенка – Всі будинки
- Н.Світ – Всі будинки
- Новаківського – Всі будинки
- О.Степанівни – Всі будинки
- Одеська – Всі будинки
- Озаркевича – Всі будинки
- Опільского – Всі будинки
- Перова – Всі будинки
- пл Двірцева – Всі будинки
- пл.Кн.Святослава – Всі будинки
- пл.Кропивницького – Всі будинки
- пл.Липнева – Всі будинки
- пл.Шашкевича – Всі будинки
- Політехнічна – Всі будинки
- Професорська – Всі будинки
- Пстрака – Всі будинки
- Рапопорта – Всі будинки
- Рилєєва – Всі будинки
- Русових – Всі будинки
- С.Бандери – Всі будинки
- Сар’яна – Всі будинки
- Сєченова – Всі будинки
- Скляна – Всі будинки
- Сорохтея – Всі будинки
- Сосенка – Всі будинки
- Старицького – Всі будинки
- Стародубська – Всі будинки
- Стороженка – Всі будинки
- Татарбунарська – Всі будинки
- Технічна – Всі будинки
- Тобілевича – Всі будинки
- Турянського – Всі будинки
- Устияновича – Всі будинки
- Федьковича – Всі будинки
- Хорватська – Всі будинки
- Хотинська – Всі будинки
- Чернівецька – Всі будинки
- Чоловського – Всі будинки
- Чупринки – Всі будинки
- Шараневича – Всі будинки
- Шведська – Всі будинки
- Шевченка (парна сторона від №2 до №164, непарна сторона від №11 до №115)
- Шептицьких – Всі будинки
- Шептицького – Всі будинки
- Щекавицька – Всі будинки
- Юнаківа – Всі будинки
- Я.Мудрого – Всі будинки
- Яворівська – Всі будинки
- Ясна – Всі будинки
- Яцкова – Всі будинки
На час відключення води працюватимуть водовози. Місце розташування водовозів з 10 год:
- Пстрака, 1- Шевченка,31,34
- Бортнянського,30,32 – К. Основ’яненко, 9
- О. Степанівни,13 – Хотинська, 6
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