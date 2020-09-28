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У двох районах Львова 29 жовтня не буде води: перелік вулиць

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У вівторок, 29 вересня, 86 вулиць Львова у Шевченківському та Франківському районах Львова залишаться без водопостачання. Про це інформує Львівводоканал.

 

Завтра продовжуватимуть роботи з реконструкції дороги на вулиці Т. Шевченка. Відтак з 09:00 до 20:00 години буде припинено водопостачання в Залізничний та Франківський райони міста. Без будуть такі вулиці:

  • Ангеловича – Всі будинки
  • Антоновича (парна сторона від №4 до №48, непарна сторона від №7 до №37)
  • Архітекторська – Всі будинки
  • Бібліотечна – Всі будинки
  • Бортнянського – Всі будинки
  • Бр.Міхновських – Всі будинки
  • Васильківського – Всі будинки
  • Вернигори – Всі будинки
  • Війтовича – Всі будинки
  • Героїв УПА – Всі будинки
  • Глибока – Всі будинки
  • Головацького – Всі будинки
  • Голубовича – Всі будинки
  • Городоцька (парна сторона від №44 до №110, непарна сторона від №85 до №151)
  • Горської – Всі будинки
  • Гуні – Всі будинки
  • Гушалевича – Всі будинки
  • Декарта – Всі будинки
  • Єрошенка – Всі будинки
  • Єфремова – Всі будинки
  • Залізнична – Всі будинки
  • Затишна – Всі будинки
  • Золота – Всі будинки
  • Карпінського – Всі будинки
  • Кв.Основ’яненка – Всі будинки
  • Кирилівська – Всі будинки
  • Клепарівська – Всі будинки
  • Комарова – Всі будинки
  • Кооперативна – Всі будинки
  • Коротка – Всі будинки
  • Кучера – Всі будинки
  • Луцького – Всі будинки
  • М.Вовчка – Всі будинки
  • Магазинова – Всі будинкиМатейка – Всі будинкиМельника – Всі будинки
  • Меретина – Всі будинки
  • Моринецька – Всі будинки
  • Морозенка – Всі будинки
  • Н.Світ – Всі будинки
  • Новаківського – Всі будинки
  • О.Степанівни – Всі будинки
  • Одеська – Всі будинки
  • Озаркевича – Всі будинки
  • Опільского – Всі будинки
  • Перова – Всі будинки
  • пл Двірцева – Всі будинки
  • пл.Кн.Святослава – Всі будинки
  • пл.Кропивницького – Всі будинки
  • пл.Липнева – Всі будинки
  • пл.Шашкевича – Всі будинки
  • Політехнічна – Всі будинки
  • Професорська – Всі будинки
  • Пстрака – Всі будинки
  • Рапопорта – Всі будинки
  • Рилєєва – Всі будинки
  • Русових – Всі будинки
  • С.Бандери – Всі будинки
  • Сар’яна – Всі будинки
  • Сєченова – Всі будинки
  • Скляна – Всі будинки
  • Сорохтея – Всі будинки
  • Сосенка – Всі будинки
  • Старицького – Всі будинки
  • Стародубська – Всі будинки
  • Стороженка – Всі будинки
  • Татарбунарська – Всі будинки
  • Технічна – Всі будинки
  • Тобілевича – Всі будинки
  • Турянського – Всі будинки
  • Устияновича – Всі будинки
  • Федьковича – Всі будинки
  • Хорватська – Всі будинки
  • Хотинська – Всі будинки
  • Чернівецька – Всі будинки
  • Чоловського – Всі будинки
  • Чупринки – Всі будинки
  • Шараневича – Всі будинки
  • Шведська – Всі будинки
  • Шевченка (парна сторона від №2 до №164, непарна сторона від №11 до №115)
  • Шептицьких – Всі будинки
  • Шептицького – Всі будинки
  • Щекавицька – Всі будинки
  • Юнаківа – Всі будинки
  • Я.Мудрого – Всі будинки
  • Яворівська – Всі будинки
  • Ясна – Всі будинки
  • Яцкова – Всі будинки

На час відключення води працюватимуть водовози. Місце розташування водовозів з 10 год:

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  • Пстрака, 1- Шевченка,31,34
  • Бортнянського,30,32 – К. Основ’яненко, 9
  • О. Степанівни,13 – Хотинська, 6

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