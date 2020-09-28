У двох районах Львова 29 жовтня не буде води: перелік вулиць

У вівторок, 29 вересня, 86 вулиць Львова у Шевченківському та Франківському районах Львова залишаться без водопостачання. Про це інформує Львівводоканал.

Завтра продовжуватимуть роботи з реконструкції дороги на вулиці Т. Шевченка. Відтак з 09:00 до 20:00 години буде припинено водопостачання в Залізничний та Франківський райони міста. Без будуть такі вулиці:

Ангеловича – Всі будинки

Антоновича (парна сторона від №4 до №48, непарна сторона від №7 до №37)

Архітекторська – Всі будинки

Бібліотечна – Всі будинки

Бортнянського – Всі будинки

Бр.Міхновських – Всі будинки

Васильківського – Всі будинки

Вернигори – Всі будинки

Війтовича – Всі будинки

Героїв УПА – Всі будинки

Глибока – Всі будинки

Головацького – Всі будинки

Голубовича – Всі будинки

Городоцька (парна сторона від №44 до №110, непарна сторона від №85 до №151)

Горської – Всі будинки

Гуні – Всі будинки

Гушалевича – Всі будинки

Декарта – Всі будинки

Єрошенка – Всі будинки

Єфремова – Всі будинки

Залізнична – Всі будинки

Затишна – Всі будинки

Золота – Всі будинки

Карпінського – Всі будинки

Кв.Основ’яненка – Всі будинки

Кирилівська – Всі будинки

Клепарівська – Всі будинки

Комарова – Всі будинки

Кооперативна – Всі будинки

Коротка – Всі будинки

Кучера – Всі будинки

Луцького – Всі будинки

М.Вовчка – Всі будинки

Магазинова – Всі будинкиМатейка – Всі будинкиМельника – Всі будинки

Меретина – Всі будинки

Моринецька – Всі будинки

Морозенка – Всі будинки

Н.Світ – Всі будинки

Новаківського – Всі будинки

О.Степанівни – Всі будинки

Одеська – Всі будинки

Озаркевича – Всі будинки

Опільского – Всі будинки

Перова – Всі будинки

пл Двірцева – Всі будинки

пл.Кн.Святослава – Всі будинки

пл.Кропивницького – Всі будинки

пл.Липнева – Всі будинки

пл.Шашкевича – Всі будинки

Політехнічна – Всі будинки

Професорська – Всі будинки

Пстрака – Всі будинки

Рапопорта – Всі будинки

Рилєєва – Всі будинки

Русових – Всі будинки

С.Бандери – Всі будинки

Сар’яна – Всі будинки

Сєченова – Всі будинки

Скляна – Всі будинки

Сорохтея – Всі будинки

Сосенка – Всі будинки

Старицького – Всі будинки

Стародубська – Всі будинки

Стороженка – Всі будинки

Татарбунарська – Всі будинки

Технічна – Всі будинки

Тобілевича – Всі будинки

Турянського – Всі будинки

Устияновича – Всі будинки

Федьковича – Всі будинки

Хорватська – Всі будинки

Хотинська – Всі будинки

Чернівецька – Всі будинки

Чоловського – Всі будинки

Чупринки – Всі будинки

Шараневича – Всі будинки

Шведська – Всі будинки

Шевченка (парна сторона від №2 до №164, непарна сторона від №11 до №115)

Шептицьких – Всі будинки

Шептицького – Всі будинки

Щекавицька – Всі будинки

Юнаківа – Всі будинки

Я.Мудрого – Всі будинки

Яворівська – Всі будинки

Ясна – Всі будинки

Яцкова – Всі будинки

На час відключення води працюватимуть водовози. Місце розташування водовозів з 10 год:

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Пстрака, 1- Шевченка,31,34

Бортнянського,30,32 – К. Основ’яненко, 9

О. Степанівни,13 – Хотинська, 6

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