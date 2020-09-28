«Шлях етнографа, який об’єднав народи». Львів'ян запрошують на велопробіг

На Львівщині 4 жовтня відбудеться велопробіг «Шлях етнографа, який об’єднав народи», який стартує з площі Ринок у Львові і завершиться біля Музею-садиби Устияновичів у с. Вовків Пустомитівського району. Про це Львівському порталу повідомили організатори.

Мета – привернення уваги львів’ян та мешканців Львівської області до проблем екології, поширення ідей формування здорового способу життя, а саме екологічно чистого виду транспорту – велосипеду; популяризація видатних діячів культурного і наукового життя Львівщини, а саме чеського етнографа, дослідника української народної культури Франтішека Ржегоржа (1857-1899), живописця, письменника і громадського діяча Корнила Устияновича (1839-1903) та світоча національно-культурного відродження України Івана Франка (1856-1916); привернення уваги громадськості та чиновників до стану збереження сакральних пам’яток Львівщини, а саме напівзруйнованого костелу Св. Марії Магдалини у с. Вовків.

Графік проведення велопробігу:

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9:00-10:00 – збір зареєстрованих учасників велопробігу на пл. Ринок;

10:00-12:00 – проїзд учасників по узгодженому маршруту з м. Львова у с. Вовків;

12:00-16:00 – відпочинкова програма для учасників велопробігу у с. Вовків;

16:00-18:00 – повернення учасників по узгодженому маршруту зі с. Вовків у м. Львів.

У відпочинковій програмі на території біля Музею-садиби Устияновичів у с. Вовків організатори запланували:

пригощання запашними зігріваючими напоями та смачною їжею;

розповідь-лекцію старшого наукового співробітника Львівського національного літературно-меморіального музею Івана Франка, кандидата філологічних наук п. Соломії Вівчар «Франтішек Ржегорж та Іван Франко у взаємостосунках»;

екскурсію Музеєм-садибою Миколи і Корнила Устияновичів, яку проведе директор п. Наталя Смоляна;

екскурсію культовими пам’ятками Вовкова – територією костелу Св. Марії Магдалини та дерев’яною церквою Введення у храм Пресвятої Богородиці, яку проведе о. Петро Терлецький;

і на завершення – подарунки для учасників велопробігу.

Другий велопробіг ГО «КонтрФорс» організовує спільно з Музеєм-садибою Миколи і Корнила Устияновичів у с. Вовків, Львівським національним літературно-меморіальним музеєм Івана Франка та Львівським культурним товариством «Ческа Беседа».

Участь у велопробізі безкоштовна за умови попередньої реєстрації за посиланням. Поспішіть зареєструватися, адже реєстрація триватиме до моменту, коли буде набрана максимальна кількість учасників – 50 осіб. До участі у велопробізі допускаються особи віком від 18 років.