Під час пожежі на Яворівщині загинув 33-річний чоловік

27 вересня у селі Завадів Яворівського району під час пожежі у підвалі будинку загинув 33-рінчий чоловік. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.
Так, близько 11:00 год. у підвалі будинку в селі Завадів знайшли тіло 33-рінчного чоловіка. Також навколо нього були присутні сліди горіння
Ймовірною причиною смерті може бути отруєння продуктами горіння. Обставини події встановлюються.
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Ольга Денисяка