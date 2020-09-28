Під час пожежі на Яворівщині загинув 33-річний чоловік

27 вересня у селі Завадів Яворівського району під час пожежі у підвалі будинку загинув 33-рінчий чоловік. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Так, близько 11:00 год. у підвалі будинку в селі Завадів знайшли тіло 33-рінчного чоловіка. Також навколо нього були присутні сліди горіння

Ймовірною причиною смерті може бути отруєння продуктами горіння. Обставини події встановлюються.

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