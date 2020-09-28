П'яний львів'янин напав на патрульних, які приїхали на виклик про домашнє насильство

У Львові відкрили кримінальне провадження за фактом нападу на патрульних, які виїхали на виклик про домашнє насильство. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Зазначається, що інцидент стався 27 вересня. Так, близько 19:40 год. до поліції надійшло повідомлення від львів’янки про те, що її чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, поводиться агресивно, виламує двері в квартирі.

На виклик негайно прибув екіпаж патрульної поліції. У під’їзді будинку на вулиці Ніжинській правоохоронці виявили 44-річного львів’янина з явними ознаками алкогольного сп’яніння, який поводився агресивно, нецензурно висловлювався, на зауваження поліцейських не реагував, а у ході встановлення обставин завдав обом поліцейським тілесні ушкодження.

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За фактом слідчі Личаківського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.345 (умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу чи його близьким родичам побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків) ККУ. Санкція статті передбачає обмеження волі до п’яти років або позбавлення волі на той самий термін.

Досудове розслідування триває.