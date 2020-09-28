На Самбірщині розшукали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві свого сина

28 вересня у Самбірському районі Львівщини поліцейські розшукали і затримали 60-річного чоловіка, якого підозрюють у вбивстві свого сина. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Як встановили поліцейські, 11 вересня, близько 22:20 год. мешканець одного з сіл Самбірського району під час побутової сварки зі своїм 31-річним сином вдарив його ножем у ділянку грудей.

Від отриманих травм поранений помер до приїзду медиків, а батько втік з дому.

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Правоохоронці розшукали та затримали його в одному з сіл Самбірщини, де він переховувався від слідства. Вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу. За скоєне йому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

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