Правоохоронці Львівщини викрили злочинну схему із підробки відомих алкогольних напоїв

На Львівщині правоохоронці розслідують підробку відомих алкогольних напоїв у промислових масштабах. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Зазначається, що вдалося викрити злочинну схему незаконного виготовлення та реалізації контрафактної продукції з використанням знаку для товарів і послуг відомого іноземного виробника (ч.3 ст.229 ККУ).

За даними слідства, зловмисники організували незаконне виробництво та реалізацію контрафактної продукції, серед яких напої із протиправно використаним знаком для товарів і послуг. Так, офіційному дистриб’ютору була завдана значна матеріальна шкода.

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Встановлено, що реалізація контрафактного товару відбувалась за заниженими цінами через мережу Інтернет.

У ході проведених обшуків, зокрема, на території Одеської та Запорізької областей, виявлено та вилучено готівкові кошти: 40 300 доларів США, 4 700 євро, 98 500 гривень.

Крім цього, правоохоронці знайшли 6 658 пляшок із поклеєною етикеткою відомого бренду, 41 090 закоркованих пляшок із напоєм без етикеток, 8 коробок із етикетками, наклейки, картонні коробки та 95 000 корків.

Досудове розслідування триває, встановлюються особи, причетні до вчиненого. Санкція статті передбачає штраф від десяти тисяч до п’ятнадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років або без такого.