Мешканця Золочівщини засудили за вбивство товариша по чарці на 15 років тюрми

Мешканця Золочівського району, який під час пиятики забив до смерті товариша по чарці, засудили до 15 років тюрми. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

Встановлено, що 33-річний житель с.Розворяни раніше вже притягували до кримінальної відповідальності за умисне вбивство та крадіжки. Подія сталася ще в кінці листопада 2018 року, коли зловмисник розпивав алкогольні напої з сусідом та його гостем і під час раптового конфлікту почав бити 39-річного гостя у різні частини тіла.

«Бив кулаками, ногами і дерев’яною табуреткою, чим спричинив множинні травми голови та грудної клітки, від яких потерпілий помер», – інформують у прокуратурі.

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Такі дії нападника кваліфіковано за п.13 ч.2 ст.115 ККУ (умисне вбивство, вчинене особою, яка раніше вчинила умисне вбивство).

Золочівською місцевою прокуратурою доведено вину фігуранта в умисному вбивстві. Вироком суду злочинця засуджено до 15 років позбавлення волі.