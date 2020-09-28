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Мешканця Золочівщини засудили за вбивство товариша по чарці на 15 років тюрми

Соломія Головіна

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Мешканця Золочівського району, який під час пиятики забив до смерті товариша по чарці, засудили до 15 років тюрми. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

 

Встановлено, що 33-річний житель с.Розворяни раніше вже притягували до кримінальної відповідальності за умисне вбивство та крадіжки. Подія сталася ще в кінці листопада 2018 року, коли зловмисник розпивав алкогольні напої з сусідом та його гостем і під час раптового конфлікту почав бити 39-річного гостя у різні частини тіла.

«Бив кулаками, ногами і дерев’яною табуреткою, чим спричинив множинні травми голови та грудної клітки, від яких потерпілий помер», – інформують у прокуратурі.

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Такі дії нападника кваліфіковано за п.13 ч.2 ст.115 ККУ (умисне вбивство, вчинене особою, яка раніше вчинила умисне вбивство).

Золочівською місцевою прокуратурою доведено вину фігуранта в умисному вбивстві. Вироком суду злочинця засуджено до 15 років позбавлення волі.

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