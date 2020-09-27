У Львові затримали розбійників, які нападали на жінок

Поліцейські затримали двох зловмисників, причетних до розбійних нападів на жінок у Львові. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі нацполіції Львівщини.

За даними відомства, двох львів’ян віком 28 та 42 роки, причетних до трьох випадків розбою, викрили та затримали співробітники Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми.

Як стало відомо, 25 вересня до поліції надійшло повідомлення від 33-річної жительки міста Чернівці, яка винаймала помешкання у Залізничному районі Львова та надавала клієнтам послуги з масажу. За словами жінки, близько 19.00 у її квартиру увірвались двоє чоловіків та, погрожуючи ножем, заволоділи її виручкою.

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Невдовзі двох підозрюваних чоловіків було затримано.

Також встановлено, що вони причетні до скоєння подібних розбоїв на території Галицького району Львова. Діючи за тим самим сценарієм, вони напали на 28-річну жительку Кривого Рогу, яка винаймала помешкання у Львові та 35-річну львів’янку.

За фактами розбоїв відкрито кримінальні провадження. Зловмисникам загрожує від семи до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.