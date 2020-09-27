У Львові відбувся веломарафон «Львівська Сотка. Осінь»

У Львові відбулася одна з наймасштабніших подій велосезону в Західній Україні – «Львівська Сотка. Осінь» від Lviv Bicycle Club. До заходу мали змогу долучитись усі охочі велосипедисти. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛМР.

Як пояснюють організатори, «Львівська Сотка. Осінь» — це не змагання на час. Переможцем є кожен, хто фінішував, вклавшись у ліміт часу.

Однак результати тих, хто фінішує першими, — це добрий мотиватор для усіх, хто прагне випробувати свої сили.

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Веломарафон проходив у два етапи за наступним маршрутом:

І-етап (10.20−11.00): пл. Ринок — вул. Памви Беринди — просп. Свободи — вул. Академіка В. Гнатюка — вул. Листопадового Чину — пл. Святого Юра — вул. Митрополита Андрея — вул. Митрополита Ангеловича — вул. Героїв УПА — вул. Кульпарківська — вул. Кульпарківська (до межі міста).

ІІ-етап (13.30−21.00): Сокільники — Наварія — Пустомити — Липники — Милятичі – Вільховець — Бібрка — Стрілки — Стоки — Стрілки — Бібрка — Вільховець — Милятичі – Жирівка (фініш).

Організатор веломарафону — ЛМГО «Львівський велоклуб» (Lviv Bicycle Club).