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У Львові горіла вантажівка

Андрій Котенський

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У Львові вогнеборці ліквідували пожежу у вантажному автомобілі LDV. Про це Львівському порталу повідомили у ДСНС України у Львівській області.

 

За даними відомства, 26 вересня об 20:19 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Шевченка.

Пожежа виникла у вантажному автомобілі LDV. До місця події негайно виїхали рятувальники.

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На момент прибуття вогнеборців до місця виклику, вогонь повнстю охопив автомобіль. Існувала загроза перекидання вогню на поруч припарковані автівки.

О 20:36 полум’я повністю ліквідувати.

Внаслідок пожежі вогонь знищив автомобіль LDV та пошкодив зовнішню обшивку н автомобіля «Mercedes-Benz Sprinter 516», який стояв поруч.

Причини та обставини виникнення займання встановлюються.

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