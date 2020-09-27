У Львові горіла вантажівка

У Львові вогнеборці ліквідували пожежу у вантажному автомобілі LDV. Про це Львівському порталу повідомили у ДСНС України у Львівській області.
За даними відомства, 26 вересня об 20:19 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Шевченка.
Пожежа виникла у вантажному автомобілі LDV. До місця події негайно виїхали рятувальники.
На момент прибуття вогнеборців до місця виклику, вогонь повнстю охопив автомобіль. Існувала загроза перекидання вогню на поруч припарковані автівки.
О 20:36 полум’я повністю ліквідувати.
Внаслідок пожежі вогонь знищив автомобіль LDV та пошкодив зовнішню обшивку н автомобіля «Mercedes-Benz Sprinter 516», який стояв поруч.
Причини та обставини виникнення займання встановлюються.
Андрій Котенський