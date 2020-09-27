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У Карпатах температура впала до 0°С

Андрій Котенський

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Сьогодні вранці на горі Піп Іван температура повітря опустилася до 0°С. Про це повідомили у Чорногірському гірському пошуково-рятувальному пості, передає кореспондент Львівського порталу.

 

На горі сьогодні хмарно, пішов дощ з мокрим снігом, видимість обмежена до 100м. Вітер південно-західний 10-12м/с.

Також рятувальники нагадують, що приміщення астрономо-метеорологічної обсерваторії, яка знаходиться на вершині, частково обладнано для можливості перечекати ускладнені метеорологічні умови.

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Приміщення не є туристичним притулком, а укриттям на випадок різного роду ситуацій, що можуть виникнути під час сходжень на гору. Вказане приміщення не опалюється і складається з двох кімнат.

В першій кімнаті по периметру стін встановлено лави  та стіл. В другій кімнаті обладнано двоярусні дерев’яні нари на 6 осіб.

Піп Іван – одна з найвищих вершин Українських Карпат, з висотою 2028 м. Розташована на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора, на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.

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