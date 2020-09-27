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Рятувальники застерігають про сильний вітер і підтоплення

Андрій Котенський

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За інформацією Львівського регіонального центру з гідрометеорології України на території Львівської області 27 вересня очікуються сильні дощі. Пориви вітру (північно-західного з переходом на південно-західний) 17 – 22м/с. Місцями грози. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі ДСНС України у Львівській області.

 

27-28 вересня на рiчках басейнів Сяну, Днiстра очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,5-1,5 м.

При сильних дощах можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку, в горах iснує загроза утворення окремих селiв.

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Громадян закликають дотримуватися правил безпеки та бути обачними, особливо під час перебування на вулиці.

При ускладненні погодних умов намагайтеся не ходити попід розлогими деревами, а також тримайтеся подалі від рекламних щитів та ліній електропередач, адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження.

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