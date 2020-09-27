На Донбасі підірвалося троє українських військових

Минулої доби, 26 вересня, задокументовано три порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. На невідомому пристрої підірвалося троє українських захисників. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі ООС.

Так, вогневу активність збройних формувань Російської Федерації зі станкового автоматичного гранатомета зафіксовано неподалік населеного пункту Новолуганське, зі стрілецької зброї – біля Верхньоторецького. Водночас поблизу Авдіївки у нічний час доби ворог провокував наших військових поодинокими пострілами зі стрілецької зброї та підствольного гранатомета.

Бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів серед українських захисників немає.

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На жаль, у районі населеного пункту Оріхове під час пересування в межах взводного опорного пункту внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої троє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил отримали осколкові поранення різного ступеня важкості. Захисників України оперативно доправили до лікувального закладу, де їм надано необхідну медичну допомогу.

Окрім того, військовослужбовці Збройних Сил і рятувальники ДСНС ліквідували пожежу на ділянці розміром 5 гектарів неподалік населеного пункту Майорськ.

Від початку поточної доби, 27 вересня, проголошений режим припинення вогню збройні формування Російської Федерації порушили один раз.

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