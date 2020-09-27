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Мисткиня Поліщук отримала звання «Заслужений художник України»

Андрій Котенський

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Уродженка Львівщини, відома в Україні та закордоном мисткиня, художниця Наталія Поліщук отримала звання «Заслужений художник України». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

«За значний особистий внесок у культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення та багаторічну сумлінну працю», – йдеться в указі Президента України.

Додамо, що Наталія Поліщук брала участь у виставках в багатьох країнах Європи.

Тричі нагороджена Почесною грамотою Міністерства культури і туризму України за вагомий особистий внесок у створенні духовних цінностей та високу професійну майстерність.

Роботи зберігаються в державних та приватних збірках в Україні та по всьому світу.

Найбільшою колекцією робіт володіє галерея «Jan Siuta International Galeries» (Krakow, Poland / Miami, USA).

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