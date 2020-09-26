У Львові посеред дня 63-річний рецидивіст підрізав жінку

У Львові поліцейські затримали зловмисника, причетного до ножового поранення жінки 39-річної жінки на вулиці Джерельній. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

За умисне спричинення львів’янці тяжкого тілесного ушкодження раніше судимому зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі.

За попередніми даними, 25 вересня, близько 13.00 у поліцію надійшло повідомлення про те, що на вулиці Джерельній було поранено жінку. 39-річну львів’янку було госпіталізовано з «проникаючим ножовим пораненням поперекової ділянки».

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Оперативно було встановлено особу зловмисника – ним виявися раніше судимий 63-річний житель Львова. Ніж вилучили та скерували на експертне дослідження.

За умисне тяжке тілесне ушкодження слідчі Шевченківського відділу поліції відкрили кримінальне провадження. Нападнику загрожує від п’яти до восьми років тюрми.