У Львові посеред дня 63-річний рецидивіст підрізав жінку

У Львові поліцейські затримали зловмисника, причетного до ножового поранення жінки 39-річної жінки на вулиці Джерельній. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.
За умисне спричинення львів’янці тяжкого тілесного ушкодження раніше судимому зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі.
За попередніми даними, 25 вересня, близько 13.00 у поліцію надійшло повідомлення про те, що на вулиці Джерельній було поранено жінку. 39-річну львів’янку було госпіталізовано з «проникаючим ножовим пораненням поперекової ділянки».
Оперативно було встановлено особу зловмисника – ним виявися раніше судимий 63-річний житель Львова. Ніж вилучили та скерували на експертне дослідження.
За умисне тяжке тілесне ушкодження слідчі Шевченківського відділу поліції відкрили кримінальне провадження. Нападнику загрожує від п’яти до восьми років тюрми.
Андрій Котенський