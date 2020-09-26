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Російські формування здійснили обстріли біля Авдіївки

Андрій Котенський

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Минулої доби, 25 вересня, зафіксовано два факти порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації, що відбулися поблизу Авдіївки. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі Операції об’єднаних сил.

 

Поблизу Авдіївкии окупанти двічі впродовж доби відкривав вогонь у бік українських позицій з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї.

Бойових втрат і поранень унаслідок провокаційних ворожих пострілів серед українських захисників немає.

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