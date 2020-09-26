Під Львовом вантажівка переїхала насмерть пішохода

На трасі Львів – Шегині львів’янин за кермом вантажного автомобіля ДАФ здійснив смертельний наїзд на 65-річного пішохода. Про це Львівському порталу повідомили у Департаменті із питань цивільного захисту ЛОДА.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 25 вересня близько 18:20, поблизу села Зимна Вода, що під Львовом.

За попередніми даними водій вантажного автомобіля ДАФ, 56-річний житель Львова, здійснив наїзд на 65-річного жителя Городка.

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Внаслідок отриманих травм пішохід загинув на місці події. Обставини події встановлюються.

За даними головного управління Національної поліції у Львівській області, за минулу добу на автодорогах Львова та області сталось 83 дорожньо-транспортних пригоди, три з них – із потерпілими.

29 автопригод стались на дорогах області, ще 54 – у Львові. Внаслідок ДТП двоє осіб загинули, ще одна – травмована.