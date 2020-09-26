ОСТАННІ НОВИНИ

Під Львовом вантажівка переїхала насмерть пішохода

Андрій Котенський

|

На трасі Львів – Шегині львів’янин за кермом вантажного автомобіля ДАФ здійснив смертельний наїзд на 65-річного пішохода. Про це Львівському порталу повідомили у Департаменті із питань цивільного захисту ЛОДА.

 

Дорожньо-транспортна пригода сталася 25 вересня близько 18:20, поблизу села Зимна Вода, що під Львовом.

За попередніми даними водій вантажного автомобіля ДАФ, 56-річний житель Львова, здійснив наїзд на 65-річного жителя Городка.

Реклама партнерів

 

Внаслідок отриманих травм пішохід загинув на місці події. Обставини події встановлюються.

За даними головного управління Національної поліції у Львівській області, за минулу добу на автодорогах Львова та області сталось 83 дорожньо-транспортних пригоди, три з них – із  потерпілими.

29 автопригод стались на дорогах області, ще 54 – у Львові. Внаслідок ДТП двоє осіб загинули, ще одна – травмована.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
За якими принципами відбувається сертифікація супермаркетів «АТБ» та чому це важливо для клієнтів
Анастасія ПИЖ
За якими принципами відбувається сертифікація супермаркетів «АТБ» та чому це важливо для клієнтів

У теперішній час придбати улюблені продукти зовсім нескладно. У продажу наразі є все: від свіжих вітчизняних овочів ново...

Найяскравіші сни сняться у дитинстві та в’язниці, – Олег Сенцов
Соломія ГОЛОВІНА
Найяскравіші сни сняться у дитинстві та в’язниці, – Олег Сенцов

Днями відбулася річниця повернення на Батьківщину 24 військових моряків та 11 політичних бранців Кремля з України, серед...

Купуймо корисне: простий спосіб отримати якісні овочі та фрукти
Анастасія ПИЖ
Купуймо корисне: простий спосіб отримати якісні овочі та фрукти

Осінь в Україні – це пора збирання врожаю овочів і фруктів. Мешканці нашої Львівщини саме зараз міркують: де купити вітч...

День знань в умовах карантину: як у Львові розпочали навчальний рік
Вероніка РОЙ
День знань в умовах карантину: як у Львові розпочали навчальний рік

Традиційно 1 вересня, у День знань, учні повертаються за шкільні парти. Втім цьогоріч навчальний рік буде особливим: він...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...