На Львівщині прикрили конвертаційний центр

На Львівщині припинено діяльність «конвертаційного центру», через який відмили 350 мільйонів гривень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

За фактом ухилення від сплати податків припинено діяльність «транзитно-конвертаційної» групи.

За даними слідства, ряд пов’язаних підприємств, шляхом проведення імпортних операцій з придбання продовольчих товарів, формували податковий кредит, при цьому реалізовуючи їх за готівку без фактичного відображення в податковому та бухгалтерському обліках.

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В подальшому, через підробку фінансово-господарської документації, відображалася «безтоварна» реалізація ввезеного та безпідставно формувався податковий кредит для «ризикових» суб’єктів господарської діяльності. Попередньо встановлено, що загальна сума «проконвертованих» коштів становить 350 млн грн.

В ході обшуків, проведених за місцями здійснення господарської діяльності зазначеними суб’єктами, виявлено та вилучено оригінали первинних документів щодо «безтоварних» операцій, флешносії, чорнові записи, 30 печаток «ризикових» суб’єктів господарської діяльності, а також необліковані готівкові кошти загальною сумою 2 млн 977 тис грн.

Нагадаємо, напередодні у Львові правоохоронці викрили ще один «конвертаційний центр», через який суб’єктами господарювання привласнювалися державні кошти та виведено близько 90 млн грн.