Учені припускають мутацію коронавірусу, яка робить його більш заразним

Новий, більш заразний, штам коронавірусної хвороби починає домінувати. До такого висновку дійшли науковці з Хьюстона, штат Техас, які дослідили 5 000 геномів коронавірусу COVID-19, що ширився 7-мільйонним містом під час двох хвиль заражень навесні та влітку, передає УП.

Коронавіруси, такі як SARS-CoV-2, відносно стабільні порівняно з вірусами, тому що у них є механізм коректури при реплікації. Але кожна нова мутація, зазначає автор дослідження Джеймс Массер із лікарні Методистів Хьюстона, це азартна гра, і при такому поширенні вірусу як тепер в США, де щодня реєструють десятки тисяч нових випадків, це створює небезпечні і потенційно неприємні наслідки.

Це попередні дані дослідження науковців, які були опубліковані в середу, 24 вересня. Дослідження ще не пройшло рецензування.

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«Ми дали цьому вірусу багато шансів», – прокоментував Массер The Washington Post.

Дослідники виявили, що практично всі аналізовані віруси другої хвилі мали мутацію, що збільшує кількість виступів «корони» вірусу, що дозволяє йому більш ефективно «чиплятися» до інших клітин

Однак, наголошують дослідники, ще немає доказів тому, що вірус таким чином став більш смертоносним.

Вірус почав легше передаватися серед населення і «це може мати значення для нашої здатності контролювати його», – зазначив вірусолог із Національного інституту алергії та інфекційних захворювань Девід Моренс.

Моренс підкреслив, що не варто переоцінювати роль такого дослідження і робити поспішні висновки. Але вірус може реагувати мутацієї на такі зовнішні чинники, які не дозволяють йому поширюватися – дистанція і маски.

«Маски, миття рук – це речі, які зупиняють поширення вірусу чи зараження, але чим більше вірус мутує і стає більш заразним, він може навчитися долати ці бар’єри», – сказав професор-вірусолог Моренс.

Виявлення здатності вірусу до мутації також вплине на ефективність вакцини.

«Хоча ми поки не знаємо, цілком можливо, що цей коронавірус, коли наш імунітет на рівні населення стане достатньо високим, знайде спосіб обійти наш імунітет», – сказав Моренс.