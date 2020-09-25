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У Львові відбудеться осінній концерт гурту «Рокаш»

Андрій Котенський

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Драйв та закарпатська енергетика, 30 жовтня о 19:00 у клубі «Малевич» відбудеться «Осінній концерт» гурту «Рокаш». Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Цей концерт є першим сольним виступом в місті після тривалої перерви, адже востаннє гурт виступав у Львові ще в лютому, перед запровадженням карантину.

Лідер «Рокашу» Віктор Янцо розповів, що Львів та місцева публіка допомогли артистам вийти на велику сцену. Тому Рокаш чекає від тих, хто прийде у Малевич, не меншої підтримки, ніж на попередніх концертах.

Також він пообіцяв, що 30 жовтня на шанувальників гурту чекають сюрпризи, зокрема знайомство із новим учасником Рокашу.

«Зараз працюємо над новими треками, також вийде відеоробота на нову пісню, експериментуємо з новим звучанням колективу. Це можна буде почути на концерті, який відбудеться у Львові», – сказав лідер гурту «Рокаш».

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Довідково

«Рокаш» – це гурт, який створив свій власний музичний стиль «підкарпатський рок» і одним з перших вивів закарпатський діалект на велику сцену.

За багато років праці колектив записав 4 альбоми, випустив майже 30 кліпів та відіграв сотні концертів, в тому числі і за океаном. А головне – здобув тисячі відданих шанувальників своєї музики.

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