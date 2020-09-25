СБУ викрила чотирьох осіб, які «штампували» фальшиві паспорти

Правоохоронці викрили злочинну групу, яка займалась виготовленням фальшивих документів: паспортів, дипломів про освіту, посвідчень водія та учасника бойових дій, актів права власності на землю. Про це Львівському порталу повідомили у Службі безпеки України.

В Україні припинили роботу злочинної групи, яка підробляла та збувала документи державного зразка «в асортименті».

Встановлено, що до складу групи входило двоє мешканців Київської області, які виготовляли «липові» документи. Двоє жителів Житомирщини, колишніх працівників міграційної служби, відповідали за роботу з «клієнтами».

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Для виготовлення фальшивих документів ділки облаштували два цехи у приватних будинках у невеликих селищах міського типу на Київщині. На замовлення вони робили паспорти, водійські та службові посвідчення, посвідчення учасника бойових дій, дипломи про вищу освіту, технічні паспорти, акти на право власності на землю.

«Вартість фальшивих документів варіювала залежно від його виду, максимальну ціну зловмисники встановили на «повний пакет» – 10 тисяч доларів. Паспорт громадянина України коштував 1,5 тисячі американських доларів, ID-картка – вдвічі дорожче», – йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ задокументували низку фактів реалізації учасниками угруповання підроблених документів. Зловмисники «працювали» впродовж року і щомісяця «обслуговували» близько 50 клієнтів, зокрема й іноземців.

Під час проведення обшуків правоохоронці вилучили 30 готових паспортів громадян України та майже 700 бланків для виготовлення нових фальшивок.

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У ході слідчих дій також виявлено голографічні захисні елементи, підроблені штампи та печатки українських держустанов, комп’ютерну техніку і флеш-носії зі зразками документів та інформацією про «клієнтів», техніку для підробки документів. Вилучені докази направлено на криміналістичну експертизу.

За цими фактами відкриті кримінальні провадження за ч.1 ст. 14, ч.3 ст. 190, ч.2 ст. 199, ч.1 ст. 358, ч.4 ст. 27, ч.3 ст. 369 Кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування.

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Фото, відео: СБУ