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На Львівщину йдуть похолодання та дощі

Наталя Дуляба

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На зміну теплій і сонячній погоді на Львівщині насувається похолодання та дощі. Про це Львівському порталу повідомили у регіональному центрі з гідрометеорології.

 

Синоптики попереджають мешканців Львівщини про різке погіршення погоди, спричинене проходженням атмосферних фронтів від Балканських циклонів. Так, на зміну теплій і сухій погоді прийдуть дощі та похолодання.

У суботу та неділю, 26-27 вересня, у Львові та області прогнозують значні дощі, місцями сильні. Грози, подекуди навіть можливий град та сильний вітер – до 17-22 м/с.

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26 вересня температура повітря вночі становитиме від 10 до 15 градусів тепла, вдень стовпчик термометра сягне максимальної позначки +24°C.

У неділю, 27 вересня, на Львівщині суттєво похолодає – температура повітря вдень прогріється лише до 15 градусів тепла.

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