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На Львівщині двоє водіїв намагалися відкупитися від поліцейських хабарами

Вероніка Рой

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На Львівщині двоє водіїв-порушників, намагалися відкупитися від поліцейських хабарями. Слідчі відкрили два кримінальних провадження. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Так, 24 вересня близько 14.20 у Скольському районі поліцейські зупинили автомобіль «Фольксваген». Водій, 32-річний мешканець Сокаля, керував транспортним засобом, не маючи водійського посвідчення відповідної категорії.

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Того ж дня, близько 17.00 на автодорозі неподалік села Підліски Мостиського району патрульні поліцейські зупинили автомобіль «ВАЗ». 44-річний водій керував автомобілем з явними ознаками алкогольного сп’яніння.

Під час складання протоколів про адміністративні правопорушення обидва водії, аби уникнути покарання, запропонували співробітникам поліції неправомірні вигоди в розмірі 1000 та 1500 гривень. Правоохоронці попереджали чоловіків про неприпустимість таких дій та кримінальну відповідальність, передбачену за таке правопорушення, однак водії наполягали на своєму.

На місця подій були викликані слідчо-оперативні групи територіальних підрозділів поліції. За цими фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за ч.1 ст.369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Проводяться досудові розслідування.

Фото: поліція

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